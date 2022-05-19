الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع داخل مخزن مواد انشائية وسط بغداد

2022/05/19 | 10:26 - المصدر: وكالة خبر

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أفاد مصدر أمني، الاثنين بأن فرق الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع داخل مخزن للمواد الانشائية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن “13 فرقة تابعة للدفاع المدني، وعجلات إسناد حوضية كافحت حريقا اندلع داخل مخزن مواد إنشائية بالقرب من مجمع مشن العاصمة وسط بغداد”.

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