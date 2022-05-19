2022/05/19 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدول أعمال مجلس النواب بجلسته اليوم الخميس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول أعمال مجلس النواب بجلسته اليوم الخميس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول أعمال مجلس النواب بجلسته اليوم الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).