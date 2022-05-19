القبض على متهم أجنبي الجنسية بسرقة أربعة آلاف دولار في بغداد

2022/05/19 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت القوات الامنية، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على متهم أجنبي الجنسية لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 4000 آلاف دولار.

وقالت الداخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد / مكتب باب الشيخ لمكافحة الإجرام من داخل محل صيرفة في منطقة الكفاح ببغداد، وأن عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات عن وجود حادث السرقة وسرعة التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالوصول إلى المتهم، حيث تم نصب كمين محكم والقبض عليه".

وأضافت انه "تم تدوين اقوال المتهم وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 443 من قانون العقوبات".

وأشار البيان الى ان " مفارز مكتبي مكافحة إجرام التاجي والكاظمية القت القبض على 3 متهمين لقيامهم بعدة عمليات تزوير لمستمسكات رسمية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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