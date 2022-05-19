إسرائيل تطلق صواريخ اعتراض بالقرب من لبنان بعد

2022/05/19 | 10:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل "الحرة" في القدس، الخميس، أن "صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان"، فيما قال التلفزيون الإسرائيلي إنه تم تفعيل الدفاعات الصاروخية.

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