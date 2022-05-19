الحفر العراقية توقع عقدا مع شركة صينية لحفر ٢٢ بئرا نفطيا في حقول ميسان

2022/05/19 | 10:37 - المصدر: وكالة خبر

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وقعت شركة الحفر العراقية عقدا مع شركة COSL الصينية لتنفيذ الاعمال المصاحبة لحفر 22 بئرا نفطيا في حقول ميسان.

وقال مدير عام شركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم ناصر بحسب بيان : يعد هذا العقد الذي جرى توقيعه في مقر الشركة بالبرجسية ساندا للعقد الذي ابرمته شركتنا مع شركة سينوك CNOOC الصينية لحفر 22 بئرا نفطيا في حقول ميسان باسلوب تسليم المفتاح وبفترة زمنية لا تزيد عن سنتين.

واضاف : خصصت شركة الحفر العراقية جهازين ذات قدرة حصانية 2000 HP لتنفيذ هذا العقد .

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