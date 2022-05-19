2022/05/19 | 10:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس صدور اوامر قضائية للقبض على ستة متهمين وبحوزتهم 32 كغم من مادة الكرستال المخدرة عند محاولتهم التسلل من سوريا باتجاه العراق.

وذكر إعلام المجلس في بيان، أنه “بناء على أوامر قضائية وباشراف مباشر من محكمة تحقيق نينوى، القت مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى القبض على ستة متهمين وبحوزتهم 32 كغم من مادة الكرستال المخدرة عند محاولتهم التسلل من سوريا باتجاه العراق”.

وأضاف، أن “خمسة من المتهمين يحملون الجنسية العربية كانوا يرومون الالتحاق في جبال سنجار مع البككة، وأما المتهم السادس فهو عراقي الجنسية ومطلوب للمحكمة وفق المادة 4 ارهاب عن قيامه بنقل سيارة بيك اب في عام 2019 لأحد مجرمي داعش الارهابي في منطقة كوكجلي لغرض تفخيخها في حينها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“يحملون الجنسية العربية”.. القبض على 6 متسللين بحوزتهم 32 كيلوغراما من الكريستال) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“يحملون الجنسية العربية”.. القبض على 6 متسللين بحوزتهم 32 كيلوغراما من الكريستال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).