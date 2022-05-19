2022/05/19 | 10:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الخميس، عن جدول اعمال جلسة البرلمان لهذا اليوم.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



جدول أعمال مجلس النواب بجلسته اليوم الخميس أولاً على ايرث نيوز.

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