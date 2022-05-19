زلة لِسان جورج بوش تُثير السُخرية وتفضحهُ بحقيقة ما جرى بالعِِراق ( فيديو)

2022/05/19 | 10:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثار الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش (الابن) تفاعلا واسعا في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عقب زلة لسان وقع فيها حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وزعم الرئيس الأسبق خلال كلمة له بـ”معهد بوش” أمس الأربعاء، أن النظام الانتخابي في روسيا هو الذي أدى إلى التصعيد في أوكرانيا، وقال: “الانتخابات الروسية مزيفة..



النتيجة هي غياب المساءلة في روسيا ، وقرار رجل واحد لشن غزو غير مبرر ووحشي للعراق!! ..



عفواً ..



أعني أوكرانيا.!”.

وتابع بوش مرتبكا وسط ضحكات من الجمهور “والعراق أيضا”، وأضاف في محاولة لتجاوز الموقف المحرج: “أنا عمري 75 عاما”.

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