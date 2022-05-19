أردن أن يصبحن طبيبات ومهندسات.. أفغانيات يلجأن للخياطة بعد منع طالبان تعليم الفتيات

2022/05/19 | 10:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحوّل استوديو أزياء في كابول إلى مرفق تعليمي بديل، بعدما منعت طالبان الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية الحكومية.

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