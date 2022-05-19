عالم آثار هاو يعثر على وعاء مليء بالذهب باستخدام جهاز الكشف عن المعادن

2022/05/19 | 10:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُثر على وعاء مليء بالذهب تجمد مع مرور الوقت.يعود تاريخ الوعاء الفخاري، الذي عُثر عليه في سويسرا، إلى القرن الرابع الميلادي.عُثر على الوعاء من قبل عالم آثار هاو باستخدام جهاز الكشف عن المعادن في الخريف الماضي، ووُجد مليئاً بما يقرب من 1300 قطعة نقدية رومانية

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