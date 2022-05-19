العراق في رحاب حركة التاريخ وحتميته - فلاح أمين الرهيمي

2022/05/19 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي حينما ننظر بعين الدراسة إلى الظاهرة العراقية والنتائج التي توصلنا إليها تختلف عما يحدث من أزمات حكومية ووزارية في الدول الأخرى لأن الأزمة العراقية سببتها تناقضات أفرزتها ثورة الجوع والغضب التشرينية يقظة في وعي الواقع وتغييره من خلال جدل الفكر المنسجم مع قوانين حركة المجتمع والفكر والطبيعة فشقت المجتمع العراقي وقسمته إلى قسمين حسب منطق حتمية التاريخ في التقدم والتطور وهذه تحدث عندما يصبح المجتمع عا ......





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