هل تكتمت عليها؟ ..مسؤول بالصحة يكشف عن تسجيل وفيات جراء العواصف الترابية

2022/05/19 | 10:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت مسؤول في وزارة الصحة، عن تسجيل إصابات بين كبار السن جراء مضعافات العواصف الترابية التي ضربت البلاد مؤخرا.وقال عضو فريق التوعية في وزارة الصحة عمار حسين احمد في حوار تابعته /المعلومة/، إنه “تم تسجيل وفيات بين كبار السن جراء مضعافات العواصف الترابية التي تضرب البلاد باستمرار”، عازيا “حدوث الوفيات الى مشاكل في […]

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