نائب يتحدث عن قانون الامن الغذائي ويكشف نسبة البطالة في العراق

2022/05/19 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الخميس، عن توقيع نواب من الإطار التنسيقي على إرسال قانون الأمن الغذائي.

وقال شنكالي، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "نواب في الإطار التنسيقي وقعوا على إرسال قانون الأمن الغذائي"، مبيناً إن "اقليم كردستان لم يستلم أي حصة طحين منذ بداية 2022".

وأضاف، إن "نسبة البطالة المقنعة في العراق تصل الى 70 بالمئة"، موضحا إنه "لم نطلع على مقترح قانون الامن الغذائي الجديد".

ولفت شنكالي إلى إن "هناك اعتراضات على الامن الغذائي حتى من داخل الكتل المؤيدة له"، مشيرا إلى إن "ظروفا موضوعية تحتم علينا تمرير قانون الامن الغذائي".

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