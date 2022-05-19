مصري يعتدي على زوجته والنيابة تتدخل بعد انتشار

2022/05/19 | 10:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بمقطع فيديو، يظهر اعتداء شخص على سيدة، مستخدماً عصا غليظة "شومة"، قبل أن يتم إعلان إلقاء القبض عليه، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

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