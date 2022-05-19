اليوم.. أربعُ مواجهات في انطلاق الجولة (32)

2022/05/19 | 10:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويتقابل في تمام الساعة التاسعة مساءً فريق النجف مع ضيفه فريق نفط ميسان.

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