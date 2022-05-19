موجة غبار أخرى ستجتاح العراق السبت القادم

2022/05/19 | 11:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير المعلومات الأولية إلى أن موجة جديدة من الغبار ستجتاح العراق اعتباراً من يوم السبت القادم ستجتاح مناطق وسط وغرب العراق وستمتد باتجاه الشمال.

كما وأعلن مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية ، ان التوقعات الأولية تشير إلى أن موجة الغبار ستجتاح بكثافة مناطق وسط العراق، لكنها ستؤثر على غرب العراق أيضاً ، وستمتد باتجاه الشمال، ويصاحبها انخفاض في درجات الحرارة”.

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