ممثل حكومة إقليم كردستان في طهران يكشف حقيقة الزيارة السرية لبارزاني إلى إيران

2022/05/19 | 11:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف ممثل حكومة إقليم كردستان في طهران ناظم دباغ، اليوم الخميس، حقيقة الزيارة السرية لمسعود بارزاني إلى إيران.وقال دباغ في تصريحات تابعتها وكالة ايرث نيوز، ان “الاخبار التي تتحدث عن زيارة مسعود بارزاني الى طهران بشكل سري، باعتقادي غير صحيحة، لان طبيعة البارزاني والبروتوكولات التي يتبعها طيلة السنوات السابقة، تقول بأن هذا […]

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