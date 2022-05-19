توقعات بتصاعد للغبار يستمر الى الاثنين المقبل

2022/05/19 | 11:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، بتصاعد للغبار يستمر الى الاثنين المقبل.

وقالت الهيئة في بيان:” ان طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً كما يتصاعد الغبار تدريجياً وابتداءً من الاقسام الغربية وحدوث عواصف ترابية في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً كما يتصاعد الغبار تدريجياً بعد الظهر وحدوث عواصف ترابية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي البلاد”.

وأضافت:” أن طقس يوم السبت سيكون صحواً مع تصاعد الغبار وحدوث عواصف ترابية ويتحسن الطقس تدريجياً خلال الليل في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع تصاعد الغبار في الاقسام الغربية منها، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع تصاعد الغبار وحدوث عواصف ترابية، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات بعموم البلاد”.

وتابعت:” أن طقس يوم الاحد سيكون صحواً مع غبار خفيف في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي البلاد”.

وأشارت إلى:” أن طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون مغبراً مع حدوث عواصف ترابية في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط امطار خلال الليل في الاقسام الجبلية منها كما يتصاعد الغبار وحدوث عواصف ترابية، أما درجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق بعموم البلاد”.

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