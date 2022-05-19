فرانفكورت يشارك في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 62 عاماً

2022/05/19 | 11:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضمن فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا، موسم 2022/23، بفضل فوزه ببطولة الدوري الأوروبي مساء أمس.وتوج آينتراجت فرانكفورت بالبطولة الأوروبية على حساب فريق رينجرز الاسكتلندي، بعد فوزه بركلات الترجيح.وكان الوقت الأصلي والأشواط الإضافية من مباراة الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي […]

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