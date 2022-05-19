أموال لم تكدس بهذا القدر منذ 2001.. ماذا يحصل بأسواق المال؟

2022/05/19 | 11:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سواء كنت مستثمرًا محترفًا أو تاجرًا عاديًا، فالمزاج السائد في الأسواق المالية يسوده القلق والكآبة.

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