2022/05/19 | 11:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي ، اليوم الخميس ، إنه تم تفعيل القبة الحديدية بعد تحليق طائرات من دون طيار في الشمال على الحدود مع لبنان.

كما ذكر التلفزيون الإسرائيلي ، ان الدفاعات الصاروخية أسقطت طائرة مسيرة عبرت الحدود من لبنان

من جهتها قالت وكالة “رويترز” إن صفارات الإنذار من هجوم صاروخي دوت في إسرائيل ، بالقرب من الحدود مع لبنان ، ونقلت عن التلفزيون الإسرائيلي قوله إنه تم تفعيل الدفاعات الصاروخية.

وكالة الأناضول أيضاً نقلت هي الأخرى عن الإعلام الإسرائيلي، تأكيده أن طائرة مسيرة قادمة من لبنان اخترقت الحدود الشمالية لإسرائيل، وأنه تم إطلاق صفارات الإنذار.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية أطلقت صواريخ اعتراض نتيجة خطأ في التشخيص ، وأضاف “لم تخرق أي قطعة جوية معادية من لبنان مجالنا الجوي”.

المصدر : رويترز + الأناضول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تُطلق صافرات الإنذار وتُفعل القبة الحديدية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تُطلق صافرات الإنذار وتُفعل القبة الحديدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).