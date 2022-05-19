الدفاع الروسية: استسلام 771 مقاتلا من كتيبة “آزوف” في ماريوبول

2022/05/19 | 11:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 771 من عناصر كتيبة “آزوف” القومية المتطرفة الأوكرانية الموجودين في مصنع “آزوفستال” بمدينة ماريوبول، استسلموا خلال الـ24 ساعة الماضية.بذلك بلغ إجمالي عدد مسلحي “آزوف” الذين استسلموا منذ 16 ايار 1730 فردا منهم 80 جريحا، حسب بيان للدفاع الروسية.وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة […]

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