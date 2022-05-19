تحقيق أميركيمع منصات تواصل اجتماعي استخدمها جزار بوفالو

2022/05/19 | 11:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، الأربعاء، إن سلطات الولاية فتحت تحقيقا مع العديد من منصات التواصل الاجتماعي التي يعتقد أن المسلح الذي هاجم متجر بوفالو استخدمها للتخطيط وللترويج ولبث الهجوم الذي خلف 10 قتلى، السبت الماضي.

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