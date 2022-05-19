اليوم.. أربعُ مواجهات في دوري الكرة الممتاز

2022/05/19 | 11:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنطلق، اليوم الخميس، منافساتُ الجولة (32) من مسابقةِ الدوري الممتاز، بإجراء أربع مواجهات في ملاعب العاصمة والمحافظات.

ففي تمام الساعة الرابعة عصراً يحلُ فريق سامراء ضيفاً على منافسه فريق الديوانية، وهو التوقيت نفسه الذي يستضيف فيه فريق القاسم بملعبِ الكفل فريق الطلبة.

ويتواجهُ في ملعب الشعب الدولي فريق الزوراء مع ضيفه فريق الميناء في الساعة 6:30 مساءً، ويتقابل في تمام الساعة التاسعة مساءً فريق النجف مع ضيفه فريق نفط ميسان.

وكان فريق الشرطة قد ضمنَ لقب منافسات الموسم 2021/ 2022 بعد أن جمع (82) قبل سبع جولاتٍ من اختتام الموسم من أصل (31) مباراةً، مبتعداً عن أقرب ملاحقيه فريق الطلبة بفارق (23) نقطة.

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