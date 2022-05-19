أجنبي الجنسية.. القبض على متهم سرق أربعة آلاف دولار في بغداد

2022/05/19 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على متهم أجنبي الجنسية سرق أربعة آلاف دولار في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد / مكتب باب الشيخ لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهم أجنبي الجنسية لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (4000) آلاف دولار من داخل محل صيرفة في منطقة الكفاح ببغداد".

واضاف البيان، أن "عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات عن وجود حادث السرقة وسرعة التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالوصول إلى المتهم، حيث تم نصب كمين محكم والقبض عليه، دونت أقوال المتهم وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 443 من قانون العقوبات".

إلى ذلك ألقت مفارز مكتبي مكافحة إجرام التاجي والكاظمية القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بعدة عمليات تزوير لمستمسكات رسمية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، وفقا للبيان.

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