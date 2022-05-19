الدفاع المدني تنقذ اربعة عمال بعد اندلاع حريق 'ضخم' في بغداد (فيديو)

2022/05/19 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، اخماد حريق ضخم اندلع داخل مخازن تجارية في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرقها التخصصية في مجال الانقاذ والاطفاء والإسعاف استنفرت وزجت بالعديد منها لتتدارك حريق ضخم اندلع داخل مخازن لتجارة المواد الصحية والاصباغ مشيدة جزء منها من ألواح السندويچ بنل سريع الإشتعال مخالف لتعليمات الدفاع المدني أذ جاهدت تلك الفرق حتى انقذت 4 عمال من وسط المخازن المحترقة ثم انعشت انفاسهم قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى بعجلات أسعاف الدفاع المدني".

وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني طوقت الحريق وكافحت النيران من عدة محاور ونفذت عمليات الاقتحام المباشر وسط تلك المخازن رغم خطورة المواد المحترقة سريعة الإشتعال ومنها مادة (الثنر) والاصباغ وغيرها من مواد انشائية وصحية ذات انبعاثات غازية كثيفة سامة تعيق تقدم فرق الدفاع المدني للسيطرة واخماد الحريق بشكل كامل لكن إصرار فرق الدفاع المدني انهى الحادث بوقت قياسي دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".وتابع البيان، أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

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