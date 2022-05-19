بعد انقطاع دام 11 عاماً .. تونس تعود لتصدير الفوسفات

2022/05/19 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استأنفت تونس تصدير الفوسفات بعد انقطاع دام 11 سنة، وفق “شركة فوسفات قفصة الحكومية” ، على إثر التطور الذي شهده إنتاج الفوسفات واستعادته جزءاً كبيراً من نسقه في الشهرين الأخيرين، وتنبئ عودة الحوض المنجمي بمحافظة قفصة جنوب شرقي تونس لنشاطه التقليدي في مد وحدات التحويل بالكميات اللازمة من الفوسفات.

كشفت شركة “فوسفات قفصة” أنها تسير نحو تصدير 300 ألف طن من الفوسفات نحو أسواق أوروبية وآسيوية خلال الأشهر المقبلة، وتستعد في هذا السياق لشحن نحو 50 ألف طن من الفوسفات التجاري (غير المحول) نحو حرفاء من فرنسا والبرازيل وتركيا، وهم من بين مصنعي الأسمدة الكيماوية من القطاعين العام والخاص بهذه البلدان، كما تتجه الشركة في الفترة الباقية من سنة 2022 نحو التركيز على استعادة حرفائها وأسواقها التقليدية في السوق العالمية للفوسفات،

كما تتلقى تونس في الفترة الحالية ، طلبات متزايدة على الفوسفات وأهمها من فرنسا ، والبرازيل ، وتركيا ، وإندونيسيا وباكستان، ويشار إلى أن نوعية وخصائص الفوسفات التونسي تجعله “الأفضل عالمياً” على مستوى الاستعمال المباشر لأغراض فلاحية من دون الحاجة إلى تحويله إلى أسمدة وهي أهم مزاياه

المصدر :اندبندنت ووكالات

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