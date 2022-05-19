أسعار النفط عالمياً تتعافى.. البرميل يتجاوز عتبة 110 دولارات

2022/05/19 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار النفط، (اليوم الخميس) ، لتتعافى من خسائر مبكرة، حيث طغت المخاوف المستمرة بشأن شح الإمدادات العالمية على المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تموز 1.50 أو 1.37 بالمئة إلى 110.61 دولارات للبرميل بحلول الساعة 03:52 بتوقيت غرينتش بعد أن هبطت بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) لشهر حزيران 91 سنتًا، أو 0.8٪، إلى 110.50 دولارات للبرميل، منتعشة من خسارة مبكرة بأكثر من دولارين.

وتتبعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس عمليات بيع حادة في وول ستريت، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من ارتفاع التضخم العالمي، وسياسة الصين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا ، والحرب في أوكرانيا.

واقترح الاتحاد الأوروبي هذا الشهر حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا، وسيشمل ذلك فرض حظر كامل على واردات النفط في غضون ستة أشهر، لكن لم يتم اعتماد الإجراءات بعد، حيث كانت المجر من بين أشد المنتقدين للخطة.

وكشفت المفوضية الأوروبية،( أمس الأربعاء)، عن خطة بقيمة 210 مليارات يورو (220 مليار دولار) لأوروبا لإنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، واستخدام المحور بعيدًا عن موسكو لتسريع انتقالها إلى الطاقة الخضراء.

أيضًا ، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، حيث كثفت المصافي الإنتاج استجابة لمخزونات المنتجات الضيقة والصادرات شبه القياسية التي أجبرت أسعار الديزل والبنزين في الولايات المتحدة على مستويات قياسية.

“رويترز”

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