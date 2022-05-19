تحالف النهج الوطني يعلق على قانون الأمن الغذائي الجديد.. هذه شروطه

2022/05/19 | 12:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق تحالف النهج الوطني، اليوم الخميس، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الجديد الذي قدمته اللجنة المالية النيابية.وقال القيادي في تحالف النهج الوطني مازن الفيلي في حديث لوكالة ايرث نيوز، انه “من المعروف ان اي قانون توجد فيه جنبة مالية يصدر من الحكومة او يؤخذ رأيها فيه، وبما ان هذه الحكومة هي […]

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