شاهد.. زوجة أمير قطر بظهور نادر في زيارة رسمية خارجية برفقة الشيخ تميم

2022/05/19 | 12:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت زوجة أمير قطر، الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، في زيارة رسمية إلى إسبانيا، حيث كانت برفقة الأمير تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائهما ملك إسبانيا، فيليب السادس، وزوجته الملكة ليتيزيا أورتيز روكاسولانو.

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