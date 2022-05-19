خبير يستعرض 42 نهرًا غيرت ايران مجاريها عن العراق!

2022/05/19 | 12:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

استعرض خبير عراقي في ترسيم الحدود والمياه الدولية، 42 نهرًا كانت تدخل 5 محافظات عراقية، قامت ايران بتغيير مساراتها.

وقال الخبير جمال ابراهيم، في تصريحات تابعتها “يس عراق”، إن |لدى محافظة السليمانية 11 نهراً، من المفترض أن تطالب بها، وديالى لديها 17 نهراً ومجرى، والكوت لديها 4 أنهار، والعمارة/ ميسان لديها 7 أنهار، والبصرة 3 إضافة لشط العرب، تم قطعها أو تحويل مجاري معظمها، “ولولا بحيرة دوكان، لما وصلت المياه إلى نهر ديالى”.

ونوه إلى أن العراق في أقصى حالات الجفاف الآن، وإذا نظرنا إلى التغيير المناخي وقلة الأمطار وحرماننا من حصصنا المقررة ما بين إيران وتركيا، الأخيرة قد قللتها، أما السدود العشر الأخيرة لإيران، فهي قطع أنهار، وما قبلها إذا جمعناها، فإن لدى إيران 123 سداً ما بين قطع أنهار كبيرة أو حصاد أمطار، هذه كلها تؤثر على المناطق المشتركة بين العراق وإيران وتركيا.

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