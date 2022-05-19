موظفو العقود يغلقون اهم دائرة حكومية جنوبي ذي قار

2022/05/19 | 12:20 - المصدر: وكالة خبر

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اغلق متظاهرون غاضبون من موظفي العقود في مديرية بلدية قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، الخميس، مبنى الدائرة بعد انهاء عقودهم .

وقال مصدر ان، العشرات من موظفي العقود (اجراء الحدائق)، اقدموا على غلق دائرة بلدية سوق الشيوخ وملحقاتها احتجاجا على انهاء التعاقد معهم.

وأشار الى انهم، نصبوا خيم الاعتصام امام مرآب الاليات التابعة لبلدية قضاء سوق الشيوخ، فيما هددوا باستمرار الاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم.

من جانبه اعلن قائممقام قضاء سوق الشيوخ، نبيل الموسوي، الخميس، عن التوصل لاتفاق مع موظفي العقود (اجراء الحدائق) في مديرية بلدية القضاء.

وقال الموسوي ان “موظفي العقود في مديرية بلدية قضاء سوق الشيوخ (30 كم جنوب شرق الناصرية)، تم التوصل معهم لاتفاق نهائي من شأنه حل الإشكالية المتعلقة بانهاء خدماتهم”.

وأضاف، انه ” جرى مخاطبة الحكومة المحلية في محافظة ذي قار والجهات المختصة وتم التوصل من خلالها الى حلول موضوعية حول الية عودتهم الى العمل”.

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