ستة دفعة واحدة.. الزوراء ينتشي بعودة المصابين قبل مواجهة الميناء

2022/05/19 | 12:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تلقى جمهور نادي الزوراء، أنباءً سارة بعودة ستة لاعبين لتشكيلة الفريق قبل مواجهة الميناء في الدوري الممتاز بكرة القدم.وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد لـ”ايرث نيوز” إن “فريق الزوراء، استعاد كل من علي ياسين ونجم شوان ومازن فياض ومحمد صالح وسعد عبد الامير ولهواري طويل قبل مواجهة الميناء مساء اليوم”.وأوضح […]

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الزوراء ينتشي بعودة المصابين قبل مواجهة الميناء أولاً على ايرث نيوز.

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