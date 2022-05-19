بنظام دفاعي “ثلاثي المحاور”… سيئول تعلن خطتها لمواجهة كوريا الشمالية

2022/05/19 | 12:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط كوريا الجنوبية لإعادة تسمية نظامها الدفاعي ثلاثي المحاور على أن يتم الإعلان عن تفاصيله في تقرير الدفاع الرسمي “الكتاب الأبيض”.وقال مسؤول في وزارة دفاع كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن الحكومة الجديدة ستقوم بإعادة تسمية النظام الدفاعي والإعلان عن تفاصيله، حسبما ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.تشكيل النظام الدفاعي ثلاثي المحاور لكوريا الجنوبية: العقاب […]

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