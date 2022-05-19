تصرف بوجبا يثير الجدل حول عودته ليوفنتوس

2022/05/19 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةغازل الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، فريق يوفنتوس، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وينتهي عقد بوجبا مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم الحالي، وزعمت تقارير أن وكيل اللاعب الفرنسي، التقى مع يوفنتوس، أمس الثلاثاء.

ونشر بوجبا، مقطع فيديو له على شبكة "إنستجرام" أثناء التدرب بالكرة مرتديا زي يتميز باللونين الأسود والأبيض.وقال موقع "فوتبول إيطاليا" إن هذه التغريدة الخامسة على التوالي لبوجبا على إنستجرام، والتي يظهر خلالها باللونين الأبيض والأسود.

وتعد هذه الألوان المميزة ليوفنتوس، مما يزيد من أنباء عودة اللاعب الفرنسي إلى أليانز ستاديوم في الموسم المقبل عبر صفقة مجانية.

يذكر أن بعض التقارير زعمت أن بوجبا يحظى أيضا باهتمام باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي هذا الموسم، لكن اللاعب يرفض الانتقال إلى السماوي حتى لا يغضب جمهور الشياطين الحمر.

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