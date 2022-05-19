زلة لسان.. بوش:

2022/05/19 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

اثارت زلة لسان من الرئيس الامريكي السابق جورج بوش سخطاً وجدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان خلط بين غزو روسيا والغزو الامريكي للعراق .

وبحسب تقرير موقع "the insider” الامريكي الذي ترجمته (بغداد اليوم)، قال بوش بينما كان ينتقد الغزو الروسي على اوكرانيا:" الانتخابات الروسية مزورة.



المعارضون السياسيون مسجونون أو يتم إقصاؤهم من المشاركة في العملية السياسية.



والنتيجة هي غياب الضوابط والتوازنات في روسيا وقرار رجل واحد بشن غزو غير مبرر ووحشي للعراق".

ووضح: "أعني أوكرانيا"، ثم توقف واضاف" حسناً العراق ايضاً ".



بعدها ضحك الرئيس الامريكي بعد الزلة بينما كان الجمهور يضحك ايضاً وقال : "على أي حال ، أنا في الخامسة والسبعين".

ووصفت صحيفة الاندبندنت البريطانية الحدث قائلة :"لقد أعطانا جورج بوش للتو واحدة من أكبر الانزلاقات الفرويدية السياسية التي رأيناها على الإطلاق ، بعد الخلط بين غزو أوكرانيا للعراق"

يشار ان الخطأ وقع أثناء حدث بشأن نزاهة الانتخابات في مركز جورج دبليو بوش الرئاسي في دالاس.

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