2022/05/19 | 12:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bv7pXxDEwYU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سوق الشورجة - ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٢١٢) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سوق الشورجة - ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٢١٢) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).