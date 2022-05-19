أحمد الموسوي : البصرة جاهزة لاستضافة خليجي 25

2022/05/19 | 12:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمارأكد عضو الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم احمد الموسوي، أن البصرة على استعداد تام لاحتضان بطولة الخليج العربي بنسختها الـ 25 وأن إنجاز مستلزمات إنجاح البطولة وصل إلى( 99.9 ) .وقال الموسوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) ، اليوم الخميس ، إن " العراق سبق له أن اعتذر مرتين عن استضافة البطولة لعدم الانتهاء من جميع المستلزمات والشروط التي وضعها الاتحاد الخليجي ".وأضاف الموسوي أن " كل الأمور اللوجستية مهيأة تماماً لاستضافة البطولة في مدينة البصرة الفيحاء وكل عوامل النجاح موجودة فهناك ملعبان هما ملعب مدينة البصرة الدولي وملعب الميناء هو الملعب الثاني، والمدة الزمنية كافية للانتهاء من الأعمال الخاصة به".وأشار الموسوي الى أن " وزارة الشباب سارعت بتقديم المدة الزمنية للاتحاد الخليجي قبل ثلاث زيارات من الآن وتم الاطلاع على عمل الوزارة وعمل الشركة المنفذة والأمور تسير نحو الانتهاء من اعمال الملعب يوم 13 - 15 من الشهر 9 من العام الحالي".وبين الموسوي، أن " هناك مباراة ودية ستقام في ملعب الميناء خلال أيام (الفيفا دي) في التاسع عشر من ايلول المقبل "، موضحاً ان " الفنادق المتوفرة بجميع تقسيماتها كافية، حيث تم تقسيم الفنادق بين اللجان العاملة و كبار الضيوف والمنتخبات والأمور جاهزة بشكل تام ". واشار الموسوي الى " التصريح الأخير للأمين العام للاتحاد الخليجي جاسم الرميحي الذي اكد استضافة البصرة للبطولة المقبلة في وجميع الأمور ستكون مكتملة بعد كاس العالم ".من جهة اخرى اكد الموسوي لـ(واع) ان "مسألة تداعيات ابعاد اللاعب احمد سرتيب من تشكيلة المنتخب الاولمبي، فان الجهاز الفني هو المعني الأول والأخير باتخاذ القرار المناسب بحق اللاعب بالبقاء او الاستبعاد".ورداً على قول سرتيب في حالة ابعاده سيلجأ الى لجنة الانضباط، أوضح الموسوي، أن " لجنة الانضباط ليست هي من قررت ابعاده لكي يلجأ إليها ، أما التسجيلات الصوتية التي نوّه بها اللاعب فبإمكانه عرضها على اتحاد الكرة ليتخذ ما هو مناسب بحقه "، لافتاً الى أن" من غير الصحيح لجوء اللاعب الى الإعلام وهو في مقتبل العمر لاسيما انه لاعب جيد ويمتلك المواصفات الفنية والمهارات وينتظره مستقبل كبير لكن خروجه للإعلام يسبب أكثر من مشكلة".

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