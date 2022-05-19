"مرض العصر" يتسبب في سدس حالات الوفاة عالميا عام 2019

2022/05/19 | 12:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب التلوث بـ"9 ملايين حالة وفاة" عام 2019، أي ما يعادل حالة وفاة واحدة من بين كل ست وفيات في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقرير جديد نشر، الثلاثاء، في مجلة "ذا لانست".

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