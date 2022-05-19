البنك المركزي العراقي يزيد رأسماله إلى (5) ترليون دينار

2022/05/19 | 12:31 - المصدر: وكالة خبر

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قرّر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي زيادة رأسماله من (3) ترليون دينار إلى (5) ترليون دينار.

وتأتي هذه الزيادة لتعزيز نتائج سياساته المتوازنة بإدارة استثمارية متحفظة، ولتأكيد أهمية رأس مال البنك وانعكاسه على مركزه المالي، إذ إنّ رؤوس أموال البنوك المركزية ومراكزها المالية تعبّر عن رصانة تلك المؤسسات، وصلابة موجوداتها، ومدى قدرتها على إسناد القطاع المصرفي والقطاع الاقتصادي عمومًا.

وتمت الزيادة باستخدام جزء من الأرباح التي حقّقها البنك المركزي عام 2021.

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