2022/05/19 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على 4 مطلوبين بينهم متهم بقضايا التزوير وآخرين وفق مواد قانونية مختلفة في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان وردة لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية التي تبذلها قطعات الشرطة الاتحادية لملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من مكتب مكافحة إجرام الكاظمية، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٢٩٨و٢٩٢ (تزوير) في منطقة (الحرية) ببغداد ".

واضاف البيان، أن "قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري ألقت القبض على متهم في منطقة (الكاظمية المقدسة)، بعد ورود إخبار من احد المواطنين بقيام شخص بسرقة دراجته النارية من أمام منزله ، وبعد توجه القوة إلى المكان المقصود وتطويق مخارج المنطقة تم إلقاء القبض على المتهم وضبط بحوزته الدراجة النارية المسروقة".واشار البيان الى أن "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين متهمين عن طريق إخبار عن وجود مشاجرة في منطقة (جكوك)، حيث توجهت القوة إلى المكان المقصود وتم إلقاء القبض عليهما".

ولفت الى أن "المتهمين تم إحالتهم مع المضبوطات الى جهة الطلب والاختصاص اصولياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم متهم بقضايا التزوير.. القبض على 4 مطلوبين في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم متهم بقضايا التزوير.. القبض على 4 مطلوبين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).