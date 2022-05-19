2022/05/19 | 12:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف تقرير إعلامي إسباني، عن تفاصيل جديدة متعلقة بعرض باريس سان جيرمان للنجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده هذا الصيف.ووفقا للمعلومات الواردة من البرنامج الإسباني “El Chiringuito TV”، فإن العرض يتضمن اختياره للمدرب الجديد بدلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.وأضاف المصدر أن باريس سان جيرمان منح مبابي حق اختيار اللاعبين الذين […]

ظهرت المقالة تفاصيل مثيرة في عرض باريس سان جيرمان لمبابي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل مثيرة في عرض باريس سان جيرمان لمبابي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل مثيرة في عرض باريس سان جيرمان لمبابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).