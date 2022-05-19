تزامنا مع جولة بايدن الآسيوية .. كوريا الشمالية تستعد لإجراء اختبار نووي

2022/05/19 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر متطابقة ، بأن كوريا الشمالية ، تستعد لإجراء اختبار نووي تزامنا مع جولة يبدؤها ،(اليوم الخميس) ، الرئيس الأميركي جو بايدن إلى آسيا هي الأولى منذ تولى منصبه.

وقال النائب الكوري الجنوبي ها تاي-كونغ إن كورويا الشمالية “أنجزت التحضيرات لإجراء تجربة نووية”، وإنهم ينتظرون فقط الوقت المناسب “لتنفيذها”.

وأضاف النائب نقلا عن معلومات من وكالة التجسس في سول ، أن هذه التحضيرات تأتي رغم موجة الإصابات الهائلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الشمالية.

من جهته ، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان “تعكس معلوماتنا الاستخباراتية إمكانية حقيقية” بأن تجري بيونغ يانغ اختبارات لصاروخ بقدرات نووية أو لأسلحة نووية تزامنا مع جولة بايدن.

ومن المقرر ، أن يغادر بايدن اليوم الخميس ، للمشاركة في قمم تستضيفها كل من كوريا الجنوبية واليابان بين 20 و24 من الشهر الجاري.

يذكر أن نظام كيم جونغ أون توقف عن إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والتجارب النووية منذ عام 2017، لكنه أعاد الكرّة جزئيا بإطلاقه صاروخا عابرا للقارات في نهاية آذار الماضي ، ويتوقع كثير من المراقبين ، أن يختبر أيضا سلاحا نووياً كما فعل 6 مرات بين عامي 2006 و2017.

المصدر : وكالات

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