الحشد والجيش ينفذان عملية أمنية في جبال مكحول

2022/05/19 | 12:48 - المصدر: وكالة خبر

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نفذت قوة مشتركة من اللواء 51 ضمن قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي والجيش عملية أمنية مشتركة في سلسلة جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين.

وشملت العملية تفتيش وتطهير المناطق الواقعة بين سلسلة جبال مكحول ونهر دجلة شمال صلاح الدين.

وتواصل قيادة قاطع عمليات صلاح الدين للحــشـد العمل وفق الخطط المرسومة لتأمين قواطع المسؤولية

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