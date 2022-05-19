بوش في زلة لسان: غزو العراق وحشي وغير مبرر

2022/05/19 | 12:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أثار الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش (الابن) تفاعلا واسعا في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عقب زلة لسان وقع فيها حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وزعم الرئيس الأسبق خلال كلمة له بـ”معهد بوش” أمس الأربعاء، أن النظام الانتخابي في روسيا هو الذي أدى إلى التصعيد في أوكرانيا، وقال: “الانتخابات الروسية مزيفة..النتيجة […]

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