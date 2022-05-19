الانواء الجوية تصدر تقريراً عن الحالة الغبارية يومي الأحد والاثنين المقبلين

2022/05/19 | 12:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت هيئة الانواء الجوية، اليوم الخميس، تقريراً عن الحالة الغبارية يومي الأحد والاثنين المقبلين.

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