الأنواء الجوية تصدر تقريراً عن الحالة الغبارية القادمة الى العراق

2022/05/19 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الخميس، تقرير هيأة الأنواء الجوية عن الحالة الغبارية يومي الأحد والاثنين المقبلين.تفاصيل التقرير في ادناه:

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