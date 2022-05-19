2022/05/19 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

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نفذ الحشد الشعبي والجيش، اليوم الخميس، عملية أمنية في جبال مكحول.

وقال بيان للحشد الشعبي تلقته (بغداد اليوم)، ان " قوة مشتركة من اللواء 51 ضمن قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي والجيش نفذت عملية أمنية مشتركة في سلسلة جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين".واضاف "شملت العملية تفتيش وتطهير المناطق الواقعة بين سلسلة جبال مكحول ونهر دجلة شمال صلاح الدين".وتواصل قيادة قاطع عمليات صلاح الدين للحــشـد العمل وفق الخطط المرسومة لتأمين قواطع المسؤولية.

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