محكمة التمييز تحديد بديل مشعان الجبوري (وثيقة)

2022/05/19 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

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حددت محكمة التمييز، اليوم الخميس، بديلا للنائب مشعان الجبوري.

وأظهرت حصلت عليها (بغداد اليوم) إنه تشكلت الهيئة التمييزية المختصة للنظر بالطعون المقدمة على قرارات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بتاريخ 18/5/2022 م.



برئاسة نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس وعضوية القضاة مقدام بدر وصباح رومي ومحمد عبد عليوعبد الوهاب عبد الرزاق ومنذر إبراهيم وصباح عريبي والمأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها التالي:

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