بقيادة شهناز ياري المنتخب النسوي يستعد لبطولة غرب آسيا

2022/05/19 | 13:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أكد المنسق الإعلامي للجنة النسوية في اتحاد الكرة جمعة الثامر، أن العمل جارٍ على إعداد منتخب نسوي جيد لتمثيل العراق في الاستحقاقات الخارجية المقبلة.وقال الثامر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" المدربة الايرانية شهناز ياري، وصلت الى العراق وقادت الوحدات التدريبية الجماعية، واشرفت على اختبارات جميع اللاعبات البالغ عددهن 31 لاعبة ".واضاف الثامر :" تم اخيار 18 لاعبة كعدد شبه نهائي على ان يتم اختيار التشكيلة النهائية بعد التصفية الثانية التي ستعقب المعسكر المزمع اقامته في ايران ليكون العدد 14 لاعبة قبل الذهاب الى بطولة غرب آسيا المؤمل اقامتها في السعودية". واوضح الثامر، أن" المدربة أعربت عن وجود فارق بمستوى اللاعبة العراقية مقارنةً بلاعبات دول الجوار، لكن هناك استعداداً وحماساً لدى اللاعبة العراقية؛ ما يجعلها مختلفة عن باقي اللاعبات".وتابع الثامر، أن" المجموعة الحالية ضمت عدداً من الأسماء التي كانت متواجدة مع المنتخبات وذلك لقلة اللاعبات وشحِّ الأسماء الجديدة"، لافتاً الى أن المدربة أكدت الاهتمام بالقاعدة وبناء أسماء جديدة للكرة النسوية في العراق".

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